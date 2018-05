Lancia bimba e si suicida:cominciate autopsie mamma e figlia

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - Sono in corso all'obitorio di Chieti le autopsie su Marina Angrilli, di 51 anni, e Ludovica Filippone (10): ad eseguire l'esame il medico legale Cristian D'Ovidio. Ieri invece era stata eseguita l'autopsia su Fausto Filippone, che ha confermato la morte sul colpo per l'impatto a terra dopo il volo di 40 metri dal viadotto Alento della A/14.

Per i risultati degli esami tossicologici bisognerà attendere l'esito delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati. Filippone si è suicidato domenica scorsa, poche ore dopo aver lanciato nel vuoto la figlia di dieci anni, Ludovica, dallo stesso viadotto; la moglie Marina era morta la mattina dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento a Chieti, di proprietà del marito.(ANSA).