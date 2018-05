Wwf, prelievo sabbia danneggia Fratino

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - "Prelievo di sabbia autorizzato dalla Regione Abruzzo per il ripascimento morbido di alcuni stabilimenti della riviera Sud di Pescara". Lo denuncia il Wwf Chieti Pescara, parlando di "ennesima aggressione al Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune che il Piano demaniale comunale individua nella zona della Madonnina, a ridosso del molo nord del porto-canale di Pescara". "Questa mattina - dicono gli ambientalisti - sono comparsi i mezzi meccanici di una ditta privata che sono già, tanto per non lasciare speranze, entrati in quella che è ormai nota come la spiaggia del fratino. È qui infatti che il piccolo trampoliere si rifugia, cerca cibo e nidifica. Anzi dovremmo dire 'nidificava', perché dai numeri importanti degli scorsi anni quando si era arrivati a contare anche una decina di nidi per stagione, si è passati a due soli, entrambi con esito negativo, nel 2017". "Quest'anno, con l'arrivo delle ruspe - prosegue il Wwf - potrebbe andare anche peggio".