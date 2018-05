Autismo, cresce comitato scientifico

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alla Sanità Silvio Paolucci, ha deliberato l'integrazione del Comitato tecnico-scientifico istituito per i disturbi dello spettro autistico con una professionalità di comprovata esperienza in materia psichiatrica. L'esecutivo, nella stessa seduta ha individuato, per la figura richiesta, il dottor Danilo Montinaro. Il Comitato tecnico scientifico - composto da 17 membri - avrà la durata di tre anni e si riunisce con una periodicità almeno semestrale nella sede dell'Agenzia sanitaria regionale su convocazione del direttore. La partecipazione dei membri ai lavori del comitato, sempre ai sensi dell'articolo 8 del documento tecnico di cui alla delibera di Giunta regionale n. 437 del 2107, è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione Abruzzo.