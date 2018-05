Petrocchi,Papa è vicino zone terremotate

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - "E stata una sorpresa totalmente inaspettata e penso che voglia essere anche un segno di vicinanza del Papa per L'Aquila e tutte le popolazioni terremotate del Centro Italia". Così all'ANSA l'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, tra i nuovi cardinali annunciati dal Papa per il concistoro del 29 giugno. "Ringrazio Papa Francesco per la fiducia e affido tutto a Maria Madre e Modello della comunione nella Chiesa - ha spiegato ancora il prelato prima di officiare la messa nella parrocchia del comune aquilano di Tornimparte. Secondo quanto si è appreso, Petrocchi almeno per ora rimarrà all'Aquila con il suo ruolo di arcivescovo.