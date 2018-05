Morto Pace: Biondi,lasciati da galantuomo che amava L'Aquila

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - "Ho appreso, con grande dolore, la notizia della scomparsa di Giovanni Pace, persona dalle specchiate doti umane e politiche". Lo dichiara il sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la morte, ieri a 84 anni, dell'ex presidente della Giunta d'Abruzzo Giovanni Pace.

"Raramente - aggiunge Biondi - il termine di 'galantuomo' è stato usato a proposito, ma nel suo caso gli calzava perfettamente. Amava profondamente L'Aquila e me lo ripeteva ogni volta che ci sentivamo, quando - con estrema pacatezza - dispensava consigli e chiedeva curioso della città. Subito dopo il terremoto del 2009 non ha fatto mancare il suo sostegno e le manifestazioni d'affetto per una terra in cui aveva affondato il cuore". "Durante il periodo in cui ho lavorato in Regione ho conosciuto l'amministratore di razza, colto e disponibile, capace di ascoltare chiunque e decidere con imparzialità. Con lui se ne va un pezzo importante della destra abruzzese e nazionale. Ai familiari giungano le sentite condoglianze dell'intera municipalità aquilana. Buon viaggio, presidente".

