Getta bimba da ponte e minaccia suicidio

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 20 MAG - Tragedia a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha gettato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta. L'uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto. Le condizioni della piccola non hanno al momento conferma ufficiale. Non si conoscono i motivi del gesto.

Sul posto ci sono Carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco. Forze dell'ordine e soccorritori sul posto non hanno ancora avuto modo di avvicinarsi alla bimba gettata dal viadotto dell'A14 dall'uomo che si presume sia il suo papà, ma l'osservazione a distanza, riferiscono, non evidenzia movimenti.

Intanto, parte dell'impegno è con l'uomo che minaccia di gettarsi nel vuoto. Atteso l'arrivo del magistrato della Procura di Chieti per il coordinamento ulteriore.