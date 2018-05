Costa Trabocchi in road show

(ANSA) - CHIETI, 19 MAG - Si chiama progetto 'Sentinelle del mare' il progetto che prevede che la Costa dei Trabocchi farà parte di un road show che toccherà venti eccellenze turistiche italiane grazie ad un progetto voluto da Confcommercio Chieti.

Un gruppo di biologici dell'università Alma Mater Studiorum di Bologna farà infatti tappa sulla costa teatina a luglio per apprezzare le bellezze e per registrare le caratteristiche della fauna e della flora dell'affascinante Costa dei Trabocchi.

"Sentinelle del mare" è promosso a livello nazionale da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con il noto ateneo di Bologna. Verranno attenzionate complessivamente venti località turistiche nazionali del calibro dell'Argentario, delle Cinque Terre e della spiaggia di Mondello a Palermo. Tra queste mete del turismo italiano a "cinque stelle" entrerà di diritto anche la Costa dei Trabocchi teatina grazie all'impegno profuso da Confcommercio Chieti.