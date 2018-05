Due arresti e un kg cocaina sequestrato

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAG - Due arresti e il sequestro di un chilogrammo di cocaina purissima ancora da suddividere. E' il bilancio dell'operazione "clean sweep" condotta dalla Squadra Mobile della Questura di L'Aquila diretta dal dirigente Tommaso Niglio. I due arrestati sono stranieri, un macedone e un albanese. La droga trovata in possesso dei due era nascosta nel comune di Ocre, centro a pochi chilometri dal capoluogo. L'indagine e' scattata in seguito ad una segnalazione giunta attraverso l'applicazione "YouPol" strumento che la polizia ha messo a disposizione dei cittadini. I due stranieri avevano organizzato piazze di spaccio a L'Aquila, nella frazioni Bazzano, Paganica ed in località Sant'Elia.