Bastonate al padre 91enne, arrestato

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 18 MAG - Continui sbalzi d'umore che lo inducevano a frequenti aggressioni nei confronti del padre di 91 anni e della sua badante. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, atti persecutori, minaccia ed estorsione, i carabinieri della stazione di Vasto hanno arrestato M.S., 57 anni. E' stato l'anziano genitore a denunciare la grave situazione familiare con i ripetuti disturbi della personalità dell'indagato, seguito dal Centro d'igiene mentale, con una particolare indole violenta e incline all'aggressione fisica. In un ultimo episodio il 57enne ha malmenato per strada la badante e aggredito il genitore con un bastone e tavole di legno procurandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.