Inseguimento in A14 per auto rubata

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 17 MAG - Inseguimento sull'autostrada A14 nella notte per recuperare una Ford Fiesta rubata in provincia di Ascoli Piceno. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Vasto hanno intercettato il mezzo, diretto a forte velocità verso sud, nei pressi del casello di Lanciano (Chieti). In azione personale coordinato dal commissario capo Fabio Polichetti, dirigente della sezione Polizia Stradale di Chieti. A bordo della Fiesta il solo conducente che non si è fermato all'alt e ha tentato più volte di speronare l'auto della Polizia Stradale. L'inseguimento si è concluso vicino al territorio comunale di Vasto dove l'auto è stata abbandonata dall'uomo, poi sparito nella campagna circostante. La Ford Fiesta è stata restituita al proprietario.