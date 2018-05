Stalker seriale arrestato da Carabinieri

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAG - Secondo gli investigatori, negli anni avrebbe avuto comportamenti vessatori nei confronti di più persone. Così un 69enne di Montereale, in provincia di L'Aquila, è stato arrestato dai Carabinieri - e posto ai domiciliari - per atti persecutori, estorsione, minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'uomo è indagato per episodi cominciati nel gennaio 2012 e proseguiti fino a marzo scorso.

Vittime, una coppia che l'uomo perseguitava in casa e sui luoghi di lavoro, ma anche un commerciante e un dipendente comunale. E' stata la coppia a denunciarlo. L'ordinanza di custodia cautelare e' stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L'Aquila, Guendalina Buccella.