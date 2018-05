Sisma: conclusi lavori Istituto Popoli

(ANSA) - POPOLI (PESCARA), 16 MAG - Entro l'estate i lavori di consolidamento saranno conclusi nell'Istituto Onnicomprensivo di Istruzione Superiore "Amedeo Savoia" di Popoli rimasto danneggiato dal terremoto del 2009 e per questo dichiarato inagibile. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco al termine di un sopralluogo.

L'edificio sarà pronto per l'anno scolastico 2018/19. Nel suo sopralluogo il presidente è stato accompagnato dalla dirigente scolastica Patrizia Corazzini e dalla vicepresidente della Provincia Silvina Sarra.

Gli interventi,assegnati alla ditta RTI Chiola Angelo s.r.l./Iervelli costruzioni s.r.l., per 653.596 euro e consegnati nel giugno del 2016, hanno però subito un'interruzione, in quanto durante l'esecuzione dei lavori erano emerse alcune problematiche che avevano comportato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva e di disporre una momentanea sospensione parziale dei lavori.