'Giro Salute' il 15 maggio a Penne

(ANSA) - PENNE (PESCARA), 14 MAG - Test gratuiti per la diagnosi rapida dell'epatite C, misurazione dell'emoglobina glicata per il monitoraggio del diabete e della protrombina (PTT) per la coagulazione del sangue: con le tappe in Abruzzo del Giro d'Italia arriva anche il poliambulatorio mobile del 'Giro della salute', il camper del Centro Diagnostico Italiano sarà martedì 15 maggio a Penne, in provincia di Pescara, in circonvallazione Aldo Moro, 81 - dalle ore 7.40 alle 11.30.

Secondo i dati Istat in Abruzzo i diabetici sono quasi 77.000: il 5,8% della popolazione. Per quanto riguarda l'epatite C non esiste un registro ufficiale regionale per l'Abruzzo ma una pubblicazione di EpaC Onlus stima che in tutta Italia vi siano 300.000 persone infettate dal virus.