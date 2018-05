Carabinieri:Nistri,collaborazione con Inps è importantissima

(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - "Un risultato importantissimo, perché quando si parla di fare squadra, di sistema Paese, questa è una chiara dimostrazione di quello che significa una collaborazione interistituzionale". Così il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, a Pescara, a proposito della collaborazione tra Arma e Inps, che a Chieti gestisce le pratiche dei militari.

A margine della presentazione del bilancio sociale 2016 dell'Inps e analisi dell'andamento 2017, promosso nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della fondazione dell'Istituto, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Nistri, "oltre che fare gli auguri all'Inps per i suoi 120 anni", ha ringraziato "sia il presidente, sia il direttore generale e un po' tutti i dirigenti, i funzionari e gli impiegati che hanno consentito il raggiungimento di questo traguardo". "Per noi è importantissimo - ha sottolineato - perché si tratta di intervenire a favore del nostro personale e quindi dare un ulteriore stimolo, un'ulteriore motivazione in momenti particolari della vita, la vita di tutti, quali sono quelli della richiesta di un prestito piuttosto che quelli dell'essere posto in pensione".(ANSA).