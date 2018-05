Riviera nord Pescara, fase finale lavori

(ANSA) - PESCARA, 13 MAG - I lavori di riqualificazione lungo la riviera nord di Pescara da domani 14 maggio, alle 7, entreranno nella fase finale. Lo rende noto il Comune. Il cantiere, per consentire un maggiore assestamento del risanamento appena concluso nel tratto via Tassoni-Madonnina, ripartirà dal primo tratto a nord, da via Cavour, che sarà chiuso fino a via Ragazzi del '99. Gli interventi, dopo la fase di risanamento della sede stradale, prevedono fresatura, livellamento centrale della strada e posa del nuovo manto di asfalto. Si avanzerà a ritmo di 300/500 metri lineari al giorno. Dalle 7 di lunedì scatterà il divieto di transito e sosta nel tratto (via Cavour-via ragazzi del '99), se lunedì il lavoro sarà finito si passerà al tratto successivo (via Ragazzi del '99- viale Muzii martedì mattina.

Nella mattinata di lunedì sarà aggiornata la segnaletica sul posto valida per il giorno successivo anche sul secondo tratto, per avvisare i cittadini e dare ai mezzi la possibilità di lavorare in sicurezza e senza auto in sosta.