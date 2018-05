A Pescara riaperta via Monti di Campli

(ANSA) - PESCARA, 13 MAG - Riaperta a Pescara via Monte di Campli, una riapertura parziale finché non sarà ultimata la seconda parte della rotatoria. La strada torna quindi parzialmente transitabile dopo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Da oggi chi scende da via Colle Innamorati dovrà girare necessariamente a destra su via Santina Campana, fare la rotatoria di via Prati e risalire tramite via monte di Campli che verrà riaperta. Chi proviene da via Monte di Campli, lato via del Santuario, potrà percorrere, a salire, via Colle Innamorati. Deve essere ancora realizzata in sicurezza la seconda parte della rotatoria, in costruzione su uno degli incroci più importanti della zona. "L'area dell'incrocio su cui sarà possibile transitare è stata asfaltata in parte, manca la parte da completare che sarà riconsegnata con l'intero cantiere a metà della settimana prossima" fa sapere il vicesindaco Antonio Blasioli.