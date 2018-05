Crisi, bando ad Avezzano per bisognosi

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 11 MAG - Il Comune di Avezzano ha pubblicato un bando, per l'anno 2018, valido per la concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie in stato di povertà e delle singole persone in difficoltà. I soggetti considerati ammissibili alla domanda di partecipazione riguardano i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica ad Avezzano, che versino in uno stato di bisogno e siano incapaci di provvedere autonomamente a se stessi o al proprio nucleo familiare. Le domande a: Comune di Avezzano - Ufficio Protocollo Generale, Piazza della Repubblica entro il termine del 31 agosto 2018 con l'uso della modulistica ritirabile presso il Segretario Provinciale di via Vezzia. Il bando e la domanda sono pubblicati su questo link: http://www.comune.avezzano.aq.it/archivio10_notizie-e-comunicati _0_1991_4569_5.html