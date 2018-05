Province: L'Aquila; venerdì 11 maggio incontro con motociclisti

(ANSA) - L'AQUILA - Venerdì 11 maggio, alle 10.30 alla sede della Provincia in Via Monte Cagno all'Aquila riunione con la Fmi (Federazione Motociclistica Italiana) con la presenza dei vertici nazionali e regionali disponibili, con tutti gli organi provinciali, in merito alle questioni che riguardano la rete viaria stradale della Provincia "per una rapida soluzione del problema".

Lo rende noto la Provincia annunciando, al termine della riunione, alle 12,30, una conferenza stampa alla presenza del presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e dei consiglieri delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore, Mauro Tirabassi.

Inoltre il presidente Caruso, con il Consigliere delegato Pierluigi Del Signore e il settore viabilità della Provincia, informa che sono stati appaltati i lavori di bonifica e messa in sicurezza delle pendici rocciose della SR 17 'dell'Appennino Abruzzese', nel tratto di ingresso alla città dell'Aquila dal km. 77+220 al km. 77+900. I lavori saranno eseguiti in circa 60 giorni dalla ditta Moretti Quintilio srl di Crognaleto e prevedono un importo di spesa pari a 143.146,88 oltre l'Iva.

Il presidente Caruso afferma che "nei prossimi mesi i lavori sull'intera rete stradale provinciale saranno tangibili ed effettivi e consentiranno di poter fruire delle carrabili in totale sicurezza, garantendo ai cittadini e turisti un elevato grado di tutela e salvaguardia". (ANSA).