Il 'Cammino nella Valle delle Abbazie'

(ANSA) - VAL VOMANO (TERAMO), 10 MAG - Cammino nella Valle delle Abbazie il 2 e 3 Giugno prossimi. Dopo il successo delle passate edizioni, anche per il 2018 L'Associazione L'Abruzzeria ripropone l'evento, un trekking di due giorni attraverso uno degli angoli più belli dell'Abruzzo teramano alla scoperta dei borghi della Valle del Vomano. Camminando, zaino in spalla, su suggestivi sentieri di campagna, si esploreranno i borghi di Penna Sant'Andrea, Cermignano, Scorrano, Cellino Attanasio e Montegualtieri. In questa edizione ci saranno numerose novità, a partire dal percorso (circa 15km al giorno) che per la prima volta sarà "ad anello" (ovvero con partenza e arrivo nello stesso luogo) per agevolare ancora di più i camminatori che arrivano in macchina o autobus da lontano.

L'itinerario si snoderà, questa volta, nei borghi sulla sponda sud del fiume Vomano, piccoli paesi resi celebri la loro posizione panoramica tra mare Adriatico e la catena montuosa del Gran Sasso e per le loro antiche tradizioni musicali e gastronomiche.