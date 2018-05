Confermato Frecciabianca Pescara-Milano

(ANSA) - PESCARA, 10 MAG - Il Frecciabianca 8806 delle ore 6 da Pescara per Milano è confermato anche per la prossima estate.

A renderlo noto è il consigliere regionale delegato ai trasporti, Maurizio Di Nicola. Da notizie assunte nella Divisione lunga percorrenza di Trenitalia si è appreso che il treno è confermato anche per la stagione estiva; al momento non compare nell'orario consultabile sul web soltanto per un ritardo tecnico nel caricamento della corsa. Lo sarà però nel brevissimo termine, forse già da domani.