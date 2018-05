Investito da auto in centro di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 9 MAG - Un uomo di 46 anni è stato investito da un' auto in transito questa mattina dopo le 11 in pieno centro a Pescara, nei pressi della stazione centrale, all'incrocio fra Corso Vittorio Emanuele e via Mazzini, mentre stava attraversando la strada. Soccorso poco dopo dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso in ambulanza presso l'ospedale civile. Sull'accaduto indagano gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale.