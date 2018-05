A Rapino partono Pedibus e Bicibus

(ANSA) - RAPINO (CHIETI), 9 MAG - Il Comune di Rapino ha dato il via stamani a Bicibus e Pedibus, progetti di mobilità sostenibile per accompagnare a piedi e in bicicletta i bambini a scuola e nel ritorno a casa. Accompagnatori volontari sono i genitori.

Si dice entusiasta il Sindaco Rocco Micucci, che oggi ha accompagnato personalmente i ragazzi, con bici e telecamera sul casco. "La mia Amministrazione ha da poco ritirato la bandiera gialla di Comune Ciclabile per le azioni messe in atto nell'ambito della mobilità sostenibile e questa iniziativa rientra appieno in questo obiettivo di salvaguardare l'ambiente in cui viviamo". I ragazzi si sono divisi in due gruppi a seconda della modalità di trasporto da loro scelta, si perché in entrambi i casi si tratta di un metodo alternativo di trasporto scolastico.