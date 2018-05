Maragno contro abbandono rifiuti

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 8 MAG - "Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla imponente attività di rimozione che abbiamo condotto, di oltre 50 quintali di rifiuti abbandonati davanti le case popolari di via Rimini e gli incivili sono tornati a deturpare l'area scaricando altri rifiuti". A dirlo è il sindaco Francesco Maragno che insieme all'assessore alla polizia locale, Valter Cozzi, e una pattuglia della municipale, ha effettuato un sopralluogo sul posto, annunciando, tra l'altro la richiesta dell'intervento del Prefetto e di tutte le forze di polizia contro il fenomeno. "È veramente inaccettabile - dice Maragno - l'inciviltà che danneggia l'ambiente ma soprattutto coloro che vivono nel rispetto delle regole. Ribadirò a gran voce anche l'intervento della Prefettura di Pescara, affinché venga convocato un comitato di ordine e sicurezza pubblica che coinvolga tutte le forze di polizia, così da potenziare i controlli e porre fine a tutte le condotte illecite che vengono perpetrate in via Rimini e che non sono più ammissibili".