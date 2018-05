Parcheggio stabilimento Pescara gratuito

(ANSA) - PESCARA, 7 MAG - Da un imprenditore pescarese, Lorenzo Iulianetti, l'idea di riservare per la prossima stagione balneare un parcheggio privato ai bagnanti clienti del suo stabilimento balneare. "Questa operazione - spiega il titolare di La Prora - deriva dal bisogno delle persone che frequentano la spiaggia pescarese di avere a disposizione un posto auto in estate mentre sono in spiaggia. Conosciamo tutti i problemi che assillano la città di Pescara che negli ultimi anni, sotto il punto di vista dei parcheggi, è sicuramente peggiorata". "Per questo motivo ho deciso - aggiunge Iulianetti - di creare uno scambio di vantaggi con i miei clienti dando la possibilità a coloro che scelgono di trascorrere una giornata al mare di avere il posto auto senza costi aggiuntivi". I beneficiari di questa iniziativa saranno tutti coloro che dal 1 giugno al 30 agosto riserveranno un ombrellone giornaliero allo stabilimento La Prora; i posti disponibili sono 100 al giorno, collocati all'interno del parcheggio tra via Gobetti e via Bologna.