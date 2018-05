Consiglio Abruzzo: la settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 7 MAG - La settimana politica all'Emiciclo inizia martedì 8 maggio alle 9.30 con la seduta della Commissione Sanità che esamina il progetto di legge recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili". Mercoledì 9 maggio alle ore 10 si riunisce la Commissione di Vigilanza che esamina il seguenti punti: "Approvazione del Piano di sviluppo locale del GAL Costa dei Trabocchi- Attività svolte e programmi" (Audizioni: Roberto Di Vincenzo - Presidente GAL "Costa dei Trabocchi", Antonio Di Paolo - Direttore Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca); "GAL Costa dei Trabocchi - Avviso pubblico per la selezione di sei figure professionali - Chiarimenti" (Audizioni: Roberto Di Vincenzo - Presidente GAL Costa dei Trabocchi); "Delibera di giunta regionale per il "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) - Chiarimenti" (Audizioni: Vincenzo Rivera - Direttore Generale Regione Abruzzo, Donato Di Matteo - già Assessore Regionale, Antonio Di Paolo - Direttore Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Bruno Celupica - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio); "Piano di Gestione Forestale - Richiesta modifica requisito di partecipazione - nota del Sindaco del Comune di Pratola Peligna" (Audizioni: Dino Pepe - Assessore Regionale, Antonio Di Paolo - Direttore Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca , Antonella Di Nino - Sindaco del Comune di Pratola Peligna).

Sempre mercoledì 9 maggio, ma alle ore 14.30, si riunisce la Commissione Agricoltura che esamina: il provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta Regionale sul "Piano Strategico del Turismo Abruzzo 2017 -2019" (Audizioni: Assessore Giorgio D'Ignazio; Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Dr. Francesco Di Filippo); il "Testo unico in materia di commercio" (Audizioni: Rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil - Cisl - Uil). Giovedì 10 maggio alle ore 10 si riunisce la Commissione Sanità che esamina la "Istituzione delle Unità complesse di cure primarie - Casa della Salute". Sul punto sono previste le seguenti audizioni: Direttore Sanitario Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Dott. Vincenzo Orsatti; Direttore Sanitario Asl 3 Pescara, Dott. Valterio Fortunato; Direttore Sanitario Asl 1 Sulmona-Avezzano-L'Aquila, Dott.ssa Maria Teresa Colizza; Direttore Sanitario Asl Teramo, Dott.ssa Maria Mattucci; Direttore Assistenza Sanitaria di base Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Dott.ssa Maria Grazia Capitoli; Dirigente Amministrativo Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale Asl 3 Pescara, Dott.ssa Manuela Fazia; Direttore Assistenza Sanitaria Territoriale Asl Teramo, Dott. Valerio Filippo Profeta; Dirigente U.O.S.D. Cure Primarie Asl 1 Sulmona-Avezzano-L'Aquila, Dott. Giuliano Mancinella; Coordinatore dell'Intersindacale Abruzzese, Dott. Walter Palumbo.