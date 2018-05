A14, chiusura stazione Val di Sangro

(ANSA) - PESCARA, 7 MAG - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22 di oggi, lunedì 7 maggio, alle ore 6 di domani martedì 8 maggio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Val di Sangro, verso Pescara, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Lanciano.