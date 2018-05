Seme 'certificato' per pasta e pane

(ANSA) - PESCARA, 5 MAG - Un seme abruzzese di qualità certificata, a partire dal raccolto 2018, per un pane e una pasta italiana fin dalla semina della materia prima: un traguardo importante evidenziato da Coldiretti nel corso dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci del Consorzio Agrario Centro Sud. Nel 2017 sono stati sottoscritti accordi con industrie pastaie tra cui vanno ricordati Di Vella e Barilla e grandi importatori di grano tra cui il gruppo Casillo per il bio. Accordi che hanno come punto di forza la possibilità di rintracciare il percorso del seme abruzzese dalla semina alla raccolta del cereale. Si tratta di un seme certificato da Sis (Società italiana sementi) di cui il Consorzio conosce tutto il processo produttivo e le qualità organolettiche (tra cui naturalmente il valore proteico che è uno dei parametri maggiormente rappresentativi della qualità del seme) potendone identificare il percorso, anche attraverso la specifica assistenza tecnica fornita alle aziende cerealicole che hanno creduto nel progetto.