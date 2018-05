Disabili, revoca ingresso gratis cinema

(ANSA) - PESCARA, 5 MAG - A partire da maggio la direzione di The Space Cinema-Porto Allegro di Montesilvano (Pescara) ha deciso di introdurre il pagamento del biglietto di ingresso al cinema per i disabili e i loro accompagnatori. A denunciarlo è il presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante. "La struttura - spiega in una nota - che dal 1999 consentiva l'accesso gratuito alle persone con disabilità grave e che, dopo aver riconosciuto solo a gennaio di quest'anno la riduzione del biglietto anche per l'accompagnatore della persona disabile, dal 1 maggio 2018 cambia drasticamente strada. È davvero un tornare indietro. Una involuzione della sensibilità nei confronti dei problemi della disabilità, una spia di una gravissima diminuzione dell'empatia nei confronti delle persone che già affrontano insormontabili problemi quotidiani. È una scelta davvero socialmente inaccettabile".