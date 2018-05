Zeta l'ultima della fila,torna Cavicchia

(ANSA) - PESCARA, 4 MAG - Sedici racconti tra l'onirico e il visionario, situazioni apparentemente comuni che prendono una piega inaspettata, con protagonisti che per primi si stupiscono di quanto sta accadendo, e il dubbio che si tratti di realtà, dell'unica possibile e che l'esistenza non possa essere altro che un sogno sognato da altri: sono quelli di "Zeta l'ultima della fila" di Daniele Cavicchia (Di Felice Edizioni), libro che sarà presentato domani, sabato 5 maggio alle 17 al museo Colonna di Pescara. Proposto alla 72/a edizione del Premio Strega, contiene racconti scritti tra fine 2013 e inizio 2015. Insieme all'autore, poeta e scrittore, saranno presenti l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo, il giornalista e scrittore Renato Minore e l'editrice Valeria Di Felice.

Letture a cura dell'attrice Franca Minnucci. L'incontro sarà occasione per presentare una nuova collana della Di Felice, diretta dallo stesso Cavicchia e da Maria Grazia Di Biagio.