Proiettile ad assessore: Di Pangrazio, interroghiamoci tutti

(ANSA) - PESCARA, 4 MAG - "Siamo vicini all'assessore Paolucci in questo momento difficile e rinnovo allo stesso stima e fiducia per il suo operato nella delega alla Sanità. Quello accaduto è un fatto gravissimo che deve interrogarci tutti, politici e non politici". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Giuseppe Di Pangrazio, a titolo personale e a nome dell'intera assemblea, esprime solidarietà all'assessore regionale alla programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, dopo che questa mattina, presso la sua segretaria nella sede della Regione a L'Aquila, è stata recapitata una busta contenente un proiettile. "La legittima battaglia tra le varie forze politiche non deve sconfinare in insulti carichi di odio e violenza verso l'operato di ognuno dei membri del Consiglio regionale - prosegue Di Pangrazio - Credo che tutte le forze presenti in Consiglio regionale, nel condividere la solidarietà all'assessore Paolucci, sappiano esprimere il richiamo a comportamenti civili e democratici alla base della nostra Costituzione ed all'altezza del compito e del ruolo della nostra Assemblea legislativa. Mi auguro - conclude il presidente del Consiglio regionale - che venga fatta immediata chiarezza sulla natura di questo folle gesto".

Anche il gruppo consiliare del M5s fa quadrato attorno a Paolucci. "L'attacco intimidatorio subito dall'assessore Silvio Paolucci questa mattina è un fatto gravissimo, che va denunciato con forza - sostengono i consiglieri pentastellati in una nota - Atteggiamenti di questo tipo sono appellabili a delinquenti della peggior specie, che ci auguriamo vengano scovati prima possibile. Esprimiamo la nostra solidarietà più totale all'assessore Paolucci e a tutte le persone che si sono sentite intimorite dal terribile gesto - è scritto inoltre nel messaggio -. Crediamo che le battaglie per la giustizia ed il benessere del Paese vadano combattute con la forza della democrazia, della legalità e del dibattito istituzionale, e in nessun altro modo".

Il deputato del Pd, Camillo D'Alessandro, in un post su Fb scrive "siamo tutti Silvio" e sostiene che "tutto questo è figlio di questo maledetto tempo". Secondo il parlamentare dem "si usano le parole come clave, si specula per qualche manciata di voti in più sulle paure, si tenta di annientare e non contrastare, ed il risultato è anche questo. Un idiota che si sente eroe e giustiziere - conclude D'Alessandro - forse uno squilibrato, forse un megalomane, sta di fatto che si arriva a questo non a caso". (ANSA).