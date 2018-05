Proiettile ad assessore: D'Alfonso,gesto insensato e volgare

(ANSA) - PESCARA, 4 MAG - "Nell'esprimere la mia più ampia e affettuosa solidarietà all'amico e assessore Silvio Paolucci per il volgare e insensato gesto intimidatorio di cui è stato vittima, rifletto sul fatto che l'esasperazione dei toni, tipica di questi tempi, non giova ad alcuno e fomenta nelle persone meno avvedute comportamenti di tal genere". Anche il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, esprime solidarietà a Paolucci, dopo che questa mattina, alla segreteria dell'assessore nella sede della Regione all'Aquila, è stata recapitata una busta contenente un proiettile. Il segretario regionale del Pd, Marco Rapino, esprime "fraterna e politica solidarietà all'assessore Paolucci, non solo per le importanti, difficili e delicate riforme messe in campo per migliorare la sanità abruzzese, ma sopratutto per le sue qualità umane e istituzionali. Come Pd - aggiunge - la nostra condanna, contro chi vuole creare un clima di odio, di discredito e intimidazione, è fermissima. Saranno le forze dell'ordine a indagare su un episodio tanto grave e siamo certi che le indagini saranno scrupolosissime".

Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, nel ribadire "piena e incondizionata solidarietà" all'assessore, parla di Paolucci nei termini di "un giovane e preparato amministratore che sta svolgendo un lavoro straordinario, epocale, di riordino della Sanità pubblica abruzzese. Lo sta facendo con trasparenza e coraggio per centrare l'obiettivo comune di dare ai nostri figli una sanità pubblica sostenibile, equa, in grado di dare risposte di elevata qualità in tempi brevi" dichiara Pupillo. La segreteria provinciale del Pd di Chieti nell'esprimere "vicinanza e solidarietà all'assessore", fa sapere di confidare "nell'azione ferma della giustizia contro i responsabili delle minacce. La nostra condanna è granitica - prosegue la nota - la violenza non è politica, saremo esercito a difesa della libertà e della pace". (ANSA).