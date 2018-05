Il 'made in Italy' Padovan a Pescara

(ANSA) -PESCARA, 4 MAG -Un abito lungo in pizzo color argento, un altro a fantasia maculata sui toni del viola/turchese; li indossa Elena Sofia Ricci nel film di Sorrentino in questi giorni nelle sale ('Loro 1'), li firma Flavia Padovan che porta le sue creazioni a Pescara dove sabato 5 maggio, dalle 16, Le Terrazze Roof Garden ospitano la presentazione della 'collezione Mare 2018'. E' il frutto del lavoro delle sartorie che a Roma, in via delle Carrozze, con il marchio 'Marisa Padovan' propongono da 50 anni collezioni artigianali ad alto contenuto creativo e qualitativo. Flavia aveva 13 anni quando accompagnò mamma Marisa alla fiera "Première Vision" di Parigi. Oggi mamma e figlia continuano a ideare costumi da bagno e vestiti con stoffe e sete italiane, con ricami disegnati in atelier e realizzati in esclusiva da ricamatrici a Roma e pizzi scelti in Italia, eccezionalmente in Francia. Nel negozio di Marisa Padovan i capi sono fatti su misura, quella di Flavia è una linea di pret-à-porter con l'unicità del 'su misura' all'occorrenza.