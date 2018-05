Due kg eroina nello zainetto, arrestato

(ANSA) - PESCARA, 4 MAG - Aveva con sé due chili di eroina nascosti in uno zainetto e per questo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Pescara: si tratta dell'albanese G.E., di 30 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. La droga, contenuta in quattro panetti, era occultata all'interno di una scatola di cartone di una marca di cereali. Accompagnato al comando, lo straniero è stato identificato, mentre la sostanza polverosa compattata, attraverso un'analisi speditiva del narcotest, risultava essere eroina. Lo stupefacente, una volta immesso nel mercato clandestino, avrebbe fruttato all'incirca ottomila dosi, con enormi guadagni per i pusher locali, stimati sui 160 mila euro.