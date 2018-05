Busta con proiettile a Paolucci

(ANSA) - L'AQUILA, 4 MAG - Un busta con all'interno un proiettile è stata fatta recapitare stamani alla segreteria dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che si trova all'Aquila, a palazzo Silone, sede della giunta regionale.

A denunciare il fatto la responsabile della segreteria che ha trovato la busta nella corrispondenza giornaliera. Del fatto sono stati avvisati i carabinieri che stanno facendo i rilievi su busta e proiettile. Secondo quando si é appreso, all'interno della busta c'era una lettera in cui vengono sviluppate tematiche sulla sanità. "Per ora non posso dire nulla perché attendo gli accertamenti dei carabinieri - ha spiegato Paolucci che è apparso scosso dalla vicenda".