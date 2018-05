Zafferano e formaggi, studenti in azione

(ANSA) - L'AQUILA, 3 MAG - Dopo il successo del 2017 il Consorzio di tutela dello Zafferano DOP dell'Aquila rinnova la collaborazione con l'Istituto Agrario "da Vinci-Colecchi". Per il Progetto "Paniere d'Abruzzo" - Misura 3.2 PSR Regione Abruzzo, il Consorzio promuove iniziative nelle scuole per sensibilizzare i giovani sull'importanza della promozione del territorio attraverso valorizzazione delle produzioni tipiche agricole, accanto alla diffusione della cultura della sana alimentazione con prodotti genuini. L'incontro all'Agrario si terrà sabato 5 maggio alle 10.30 nella sede di via Acquasanta all'Aquila. Tema specifico la promozione della coltivazione dello zafferano da parte dei giovani e l'utilizzo della spezia per aromatizzare i formaggi. Il connubio tra zafferano e uno dei principali prodotti della pastorizia ha un alto valore simbolico. Nella giornata "Lezioni di qualità" previsti seminario, dimostrazione di caseificazione con utilizzo dello zafferano e degustazione piatti tipici preparati dalla Coop.

Altopiano di Navelli.