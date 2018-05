Maltempo: allagamenti a Montesilvano, attivato Coc

(ANSA) - PESCARA, 3 MAG - Allagamenti, disagi e criticità a Montesilvano a causa del maltempo che si sta abbattendo sull'Abruzzo. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all'emergenza. Diverse le zone allagate, dove sono in azione le idrovore della Protezione civile locale e regionale. Chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, dove un'auto è rimasta bloccata, e quelli di viale Europa e via Aldo Moro. Interdetto alla circolazione il tratto di lungomare compreso tra viale Europa e via Marinelli. In arrivo due idrovore della Protezione Civile regionale: entreranno in azione su via Maremma e via Umbria. Già al lavoro quattro mezzi della Protezione Civile di Montesilvano su via Piemonte, via Trentino e via Calabria. Il Comune raccomanda ai cittadini "la massima prudenza e di osservare scrupolosamente le segnaletiche apposte dagli operatori". Attivi, per segnalazioni al Coc, i numeri di telefono 085.4481216 e 085.4481326. (ANSA).