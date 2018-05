Alla scoperta di alberi, arbusti e liane

(ANSA) - L'AQUILA, 3 MAG - Una Guida a 240 specie di piante legnose - alberi, arbusti e liane - censite nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con tanto di chiave di riconoscimento delle specie, schede descrittive e notizie etnobotaniche, il tutto in un volume di 186 pagine. Sarà disponibile a breve l'opera frutto del lavoro dei botanici del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Gran Sasso - Laga e Università di Camerino) in collaborazione con l'Università di Trieste. Il volume permette di riconoscere piante arboree, arbustive e liane grazie al sistema usato dai botanici, attraverso "chiavi dicotomiche" ovvero scelte tra due caratteri che permettono di dare un nome alla pianta che non conosciamo. Novità della guida è l'avere studiato un percorso semplice che può essere seguito anche da chi si sia appena accostato alla botanica. Il volume sarà distribuito nell'ambito del programma di seminari formativi "Il Parco siamo noi", accompagnato da una sessione pratica per apprenderne l'utilizzo.