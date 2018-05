Un Piano per le maxi-emergenze sanitarie

(ANSA) - PESCARA, 2 MAG - L'Abruzzo si dota del Piano regionale delle maxi-emergenze sanitarie, strumento in cui vengono definite le strategie di risposta sanitaria in caso di maxi-emergenza e maxi-evento, nell'ambito più ampio del quadro di emergenze di Protezione civile. Il documento, redatto dall'Ufficio del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (Rsr Abruzzo) in collaborazione con l'Ufficio Emergenza-Urgenza del Dipartimento Salute e Welfare, è stato approvato dal Crea (il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza). Al suo interno, oltre alle strategie di risposta, viene fatto anche il punto sullo stato del rischio in regione, da quello sismico a quello chimico-industriale, da quello relativo a incendi, neve e valanghe alla viabilità. Il Piano è stato presentato stamani dall'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, e dall'Rsr, Alberto Albani, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Pescara, che ha ricevuto la relativa nomina.