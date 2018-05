Assemblee d'istituto ScuolaZoo a Vasto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 2 MAG - Il tour di assemblee di istituto ScuolaZoo oggi e domani a Vasto, per due Assemblee d'Istituto organizzate dalla community di studenti più grande d'Italia, con 3 milioni di utenti sul web. Oggi all'IIS Pantini-Prudente per 700 studenti, coordinati dal Rappresentante d'Istituto ScuolaZoo Deborah Di Martino, dalle 8:30 fino alle 13:10. Tema, 'Futuro e formazione professionale', intervento della Fondazione Antonio Lombardi. Domani al polo liceale "R.Mattioli" per 800 studenti, coordinati dal Rappresentante d'Istituto ScuolaZoo Nicola Talia, dalle 9 alle 12. Tema, 'Lotta alle Malattie Sessualmente trasmissibili'. ScuolaZoo è oggi una testata giornalistica focalizzata a informare gli studenti su tutto ciò che riguarda il mondo scolastico. ScuolaZoo è anche presente nelle scuole sostenendo la lista dei Rappresentanti di Istituto ScuolaZoo. Le assemblee ScuolaZoo sono un'occasione per condividere progetti scolastici e avvicinare i ragazzi a temi di responsabilità e coscienza sociale.