'C'era una volta il West' al Munda

(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - In mostra al Museo Nazionale d'Abruzzo (Munda) dell'Aquila i bozzetti originali della costumista Marilù Carteny per il lungometraggio "C'era una volta il West" di Sergio Leone. L'esposizione - inaugurazione il 3 maggio alle 18 - vuole rendere omaggio a uno dei tanti stupendi mestieri del cinema, l'arte di disegnare e adattare i costumi che rendono leggendari gli interpreti. Marilù Carteny mette in mostra l'arte che riesce a incontrare le esigenze di regista e sceneggiatore e regala, mezzo secolo dopo, emozioni sempre vive che testimoniano come un grande film sia soprattutto l'incontro fra grandi professionalità. I lavori sono conservati nel Centro Archivio dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" e rimarranno in esposizione fino al 3 giugno 2018.

L'iniziativa è de "La Lanterna Magica" in collaborazione con Museo Nazionale d'Abruzzo - Polo Museale e con la presenza della Fondazione Carispaq. Per la "Notte dei Musei", il 19 maggio, proiezione del film nello spazio adiacente il Munda.