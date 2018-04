Arrivano 'i buoni d'Abruzzo e Molise'

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 30 APR - La giornata delle eccellenze alimentari d'Abruzzo e Molise, a Sulmona, ha sancito la nascita del brand territoriale "i buoni d'Abruzzo & Molise", enogastronomia per intenditori e per passione. Cento gli operatori presenti, con strategie e logo presentati dal gastronomo Antonio Di Caro, da Vinceslao Ruccolo e Angelo Pellegrino, rispettivamente presidente e direttore della Fiesa Confesercenti Abruzzo. Il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, presidente della Terza Commissione consiliare, ha sostenuto la necessità di "valorizzare e promuovere le eccellenze enogastronomiche per farne un asse privilegiato dello sviluppo economico di Abruzzo e regioni limitrofe". Con "I buoni d'Abruzzo & Molise" si farà formazione e informazione, adeguando competenze e conoscenze di produttori e consumatori, si darà visibilità alle unicità enogastronomiche tipiche e tradizionali, si punta a un'esposizione permanente e a dare vita a una rete capace di governare il processo di affermazione delle produzioni.