Agricoltore sotto trattore, è grave

(ANSA) - SANT'OMERO (TERAMO), 30 APR - Un altro grave incidente sul lavoro in campagna è avvenuto poco prima delle 13 in un podere della contrada di Santa Maria a Vico, nel comune di Sant'Omero. Un agricoltore di 77 anni, F.D.L. di Giulianova (Teramo), è stato travolto dal trattore che guidava che si è ribaltato durante una manovra. L'uomo ha riportato gravissimi traumi alla testa ed è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito in eliambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione.