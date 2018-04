Montesilvano,dati balneazione eccellenti

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 28 APR - Ottimi i risultati delle analisi eseguite dall'Arta relative alla qualità delle acque di balneazione di Montesilvano. Lo riferisce il comune stesso sottolineando che "anche quest'anno la stagione balneare inizia sotto il segno dell'eccellenza". "I campionamenti effettuati per il mese di aprile hanno confermato la buonissima qualità delle acque che contraddistingue il mare di Montesilvano da oltre 7 anni. Dalle analisi eseguite nei 4 punti di campionamento del nostro territorio sono risultati valori di escherichia coli e enterococchi ben al di sotto dei limiti di legge, questo a conferma - dichiara l'assessore Valter Cozzi - della eccellente qualità che ha caratterizzato tutto il 2017".

Prossimi campionamenti il 16 maggio. "Ora l'obiettivo, certamente ambizioso, è quello della bandiera Blu, su cui siamo già al lavoro", dice Cozzi ricordando la conferma della Bandiera Verde, l'ottenimento per la prima volta della Bandiera Gialla, come città attenta alla mobilità sostenibile".