Stazione Pescara, ecco 5 nuovi ascensori

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - La stazione ferroviaria di Pescara Centrale è sempre più accessibile. Da ieri sono in funzione cinque nuovi ascensori su primo, secondo, terzo, quarto e quinto marciapiede che mettono in comunicazione l'atrio con tutti i binari. Gli ascensori - a funzionamento elettrico - sono realizzati secondo gli standard di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), con struttura trasparente in vetro e acciaio. Trasportano fino a 17 persone - anche disabili in carrozzina - per una portata di 1.275 kg e sono muniti di sistemi di videosorveglianza. La presenza dei nuovi ascensori potenzierà il servizio di assistenza per passeggeri a mobilità ridotta, che continuerà ad essere garantito tramite prenotazione al numero verde 800906090 (rete fissa), allo 02323232 (rete fissa e mobile) o via mail a SalaBlu.ANCONA@rfi.it. Contestualmente nella porzione di atrio in corrispondenza degli ascensori è stata realizzata una nuova illuminazione a led e sono stati installati indicatori di binario retroilluminati.