Stanze chiuse a Di Matteo, Regione 'Ci servono locali'

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Il presidente della Regione Luciano D'Alfonso in merito a quanto affermato dall'ex assessore Donato Di Matteo ha reso nota una lettera nella quale la segreteria particolare della Presidenza comunicava al direttore generale della Regione Rivera, al direttore delle risorse umane Bernardini e all'istituto di vigilanza Ivri ''l'impellente necessità di dover disporre di un adeguato numero di stanze'' per la sistemazione del personale dagli uffici della regione di viale Bovio a quelli di Piazza Unione.

Le stanze in questione erano ''già assegnate temporaneamente all'Enea e alla segreteria temporanea di un assessore dimissionario''.

Quindi per garantire la salvaguardia dei beni rimasti nelle stanze le chiavi sono state poi affidate al servizio di guardiania. Stamani le stanze sono state riaperte e il materiale riconsegnato a Di Matteo.(ANSA).