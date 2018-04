Asl Chieti, arriva Unità cure primarie

(ANSA) - CHIETI, 26 APR - Un investimento da 758 mila euro per realizzare a Chieti centro l'Unità di cure primarie. Questo l'impegno che la Direzione dell'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha formalizzato con una delibera adottata in questi giorni, che prevede di ubicare l'attività all'interno del vecchio ospedale 'SS. Annunziata'. Il progetto è stato già realizzato e prevede la ristrutturazione dell'ala Nord del piano terra, in continuità con l'attiguo Centro prelievi, con cui condividerà ingresso principale e corridoi. Le opere edili e impiantistiche previste sono finalizzate a rendere la struttura idonea sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità e del comfort ambientale. Saranno realizzati 12 ambulatori specialistici (due per i pediatri di libera scelta, sette per i medici di medicina generale, tre per assistenza specialistica), un'infermeria, sale d'attesa, sette bagni, oltre a spogliatoi e uffici amministrativi.