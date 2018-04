Terremoto in Molise: epicentro a Acquaviva Collecroce

(ANSA) - ROMA, 25 APR - E' di magnitudo 4.2 la scossa sentita oggi in Molise. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il terremoto è stato registrato alle 11.48 con epicentro Acquaviva Collecroce (Campobasso) ad una profondità di 31 chilometri.

In particolare, il terremoto è avvenuto a un chilometro a Sud-Est di Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso. Altre località a pochi chilometri dall'epicentro sono Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera.

SCOSSA AVVERTITA ANCHE SULLA COSTA MERIDIONALE DELL'ABRUZZO, A ORTONA, E IN ALCUNI CASI ANCHE SULLA RIVIERA A PESCARA