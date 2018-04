Giro d'Italia, 14/5 dedicato a Rigopiano

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - L'Abruzzo si prepara ad accogliere la 101esima edizione del Giro d'Italia di Ciclismo con una tre giorni, dal 13 al 15 maggio, con arrivo di tappa a Campo Imperatore e partenza poi da Penne (Pescara) della successiva frazione. Il programma prevede il 13 maggio la tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore di 229 km. Il giorno successivo ci sarà una giornata di riposo, con la carovana rosa che il 15 maggio, si rimetterà in marcia per la tappa Penne-Gualdo Tadino di 239 km. Oggi, a Pescara, la presentazione di una parte del cartellone di eventi che avrà il suo momento più toccante il 14 maggio. "Quel giorno - ha spiegato Maurizio Formichetti, referente abruzzese della Rcs-Gazzetta dello Sport - saliremo a Rigopiano di Farindola con i parenti delle vittime per un momento privato dedicato al ricordo delle persone scomparse nella valanga che il 18 gennaio 2017 ha travolto il resort.

Un'iniziativa - ha aggiunto - fortemente voluta dal direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni".