Spaccata in tabaccheria a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 21 APR - E' stimato in 40mila euro il bottino di un furto compiuto nella notte ai danni di una tabaccheria in pieno centro a Lanciano, in corso Roma, a due passi dall'ingresso del santuario del Miracolo Eucaristico. I ladri sono entrati dopo avere spaccato la porta a vetri blindata. Nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del negozio si vedono due persone incappucciate che portano via stecche di sigarette e tagliandi 'gratta e vinci', oltre ai pochi contanti presenti in cassa.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Lanciano, che indaga insieme alla Sezione Scientifica, il colpo risalirebbe alla fascia oraria tra le 3 e le 4.30. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal rumore della rottura del vetro.

Un anno fa nella stessa tabaccheria i ladri tentarono di entrare sempre spaccando la vetrina, ma non riuscirono nel loro intento.