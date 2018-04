Gasdotto:Di Girolamo (M5S),governo prenda atto volontà gente

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 21 APR - "La grande partecipazione a questa manifestazione deve dare un indirizzo al governo che deve prendere atto che la volontà dei cittadini è altra". Lo ha detto la senatrice sulmonese del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo, presente oggi insieme ad altri parlamentari del movimento, a consiglieri regionali e attivisti dei pentastellati.

"La volontà di una grande multinazionale - spiega - deve essere condivisa con le persone che vivono nel territorio.

Questo è un grande punto di arrivo, perché questa lotta va avanti da oltre dieci anni ed una mobilitazione del genere su questo tema non si era mai verificata. Un popolo che difende in questo modo il proprio territorio è già una grande vittoria. Per il resto ci penserà la politica". (ANSA).